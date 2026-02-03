Detido suspeito de abuso sexual de criança em Vagos

A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro deteve um homem suspeito de ter abusado sexualmente de uma criança de 13 anos em Vagos, informou hoje aquele órgão de polícia criminal.

Em comunicado, a PJ esclareceu que o suspeito, de 32 anos, foi detido no cumprimento de mandados de detenção emitidos pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Aveiro.

Segundo a Judiciária, os abusos ocorreram durante cerca de dois meses, no verão de 2025, numa das freguesias do concelho de Vagos, no distrito de Aveiro.

"Para concretizar as práticas sexuais a que sujeitava a vítima, o suspeito aproveitou-se da proximidade e confiança que mantinha com os seus pais e, em momentos em que conseguia estar a sós com criança, concretizava os abusos sexuais", refere a mesma nota.

Os factos chegaram agora ao conhecimento das autoridades, através de uma familiar da menor, que vive fora do círculo mais próximo.

A PJ refere ainda que o detido vai ser presente às autoridades judiciárias da Comarca de Aveiro, para lhe serem aplicadas as devidas medidas de coação, sem avançar com uma data.