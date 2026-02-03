 DNOTICIAS.PT
Mário Soares recebeu Medalha de Honra da cidade do Funchal há 29 anos

‘Canal Memória’ ruma até 1997

Mário Soares esteve na Madeira em Fevereiro de 1997 para receber a Medalha de Honra da cidade do Funchal. Antes, passeou-se pelo Arco de São Jorge, onde foi recebido na casa de campo de Miguel Albuquerque.

Foi na edição de 3 de Fevereiro de 1997 que o DIÁRIO deu conta do almoço realizado no dia anterior, que juntou o antigo Presidente da República a Albuquerque e Alberto João Jardim. Já à noite, um grupo de entidades culturais madeirenses ofereceu um jantar na Quinta Splendida.

Mário Soares reforçou a importância da Comissão Mundial dos Oceanos, para a qual a Madeira deveria entrar.

Já no dia 3 de Fevereiro, o ex-Presidente da República recebeu então a Medalha de Honra, afirmando que nada fez para merecer a distinção. O galardão tinha sido aprovado em 1990, mas apenas sete anos depois foi entregue. “É uma grande honra. Gosto muito da Madeira, do Funchal, tenho excelentes recordações ligadas a esta ilha, e também a esta cidade. Portanto, fiquei sensibilizado com esta homenagem. Tanto mais sensibilizado quanto ela é feita quando eu sou um simples cidadão, sem qualquer espécie de responsabilidade política e sem nenhuma razão visível e imediata para receber esta distinção”, afirmou na sua intervenção.

Miguel Albuquerque, na época presidente da Câmara Municipal do Funchal, relevou “os relevantes serviços prestados à Pátria” por Soares.

Alberto João Jardim concordou tratar-se de uma homenagem merecida.

