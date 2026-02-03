SANAS Madeira apenas com uma missão de busca e salvamento em Janeiro

A Associação Madeirense para Socorro no Mar (SANAS Madeira) registou no passado mês de Janeiro apenas uma missão de busca e salvamento, que resultou na evacuação de um indivíduo.

Tal como noticiado em tempo oportuno, esta situação ocorreu no passado dia 7 de Janeiro e esteve relacionada com uma cidadã polaca, com cerca de 77 anos, que sofreu um traumatismo no membro inferior esquerdo na Vereda da Ponta de São Lourenço.

Turista de 77 anos resgatada na Ponta de São Lourenço O SANAS Madeira, através da sua embarcação afeta à Estação Salva-Vidas de Santa Cruz, procedeu, na tarde de ontem, ao resgate de uma cidadã polaca, com cerca de 77 anos, que sofreu um traumatismo no membro inferior esquerdo na Vereda da Ponta de São Lourenço.

De acordo com os números operacionais do primeiro mês de 2026, a associação realizou cerca de 1,5 horas de operação e 11 milhas náuticas navegadas, demonstrando a prontidão e eficácia dos meios envolvidos.

Paralelamente, o SANAS assegurou o apoio a actividades lúdico-desportivas, com a realização de três missões, durante as quais foram garantidas a segurança e o socorro a 457 desportistas, tendo sido necessária a prestação de assistência a oito participantes.

No âmbito do patrulhamento costeiro preventivo, foram efcetuadas 29 rondas, envolvendo 52 operacionais, num total de 33 horas de operação, reforçando a vigilância, a prevenção de incidentes e a protecção da orla costeira.

"Para o rápido empenhamento e sucesso destas missões foi fundamental a prontidão das tripulações nas Estações Salva-Vidas de Porto Moniz e de Santa Cruz bem como no Centro de Comando, Comunicação e Controlo do SANAS Madeira", afirma a entidade, através de comunicado.