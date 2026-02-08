Afluência às urnas na Calheta acelera durante a tarde

A participação eleitoral no concelho da Calheta registou uma subida significativa entre o meio-dia e as 16 horas, com a maioria das mesas de voto a apresentar níveis de afluência já acima dos 30%, segundo os dados recolhidos localmente.

Ao início da tarde, os valores rondavam sobretudo os 17% a 22%, mas quatro horas depois a progressão tornou-se evidente. No Arco da Calheta, as quatro secções passaram para uma faixa entre os 35% e os 39%. Na Calheta os registos variam entre cerca de 34% e 41%, revelando um crescimento uniforme da participação.

O Estreito da Calheta também acompanhou esta tendência, com uma das mesas a atingir os 41%. Na Fajã da Ovelha, ambas as secções situam-se nos 37%. Já no Jardim do Mar destaca-se uma das afluências mais elevadas do concelho, com mais de 47%.

Por contraste, o Paúl do Mar apresenta, até ao momento, a participação mais baixa, pouco acima dos 22%, enquanto a Ponta do Pargo mostra valores díspares entre as duas mesas, variando entre 31% e 43%. Nos Prazeres, a afluência ronda os 40%.

Com um universo de 12.483 eleitores inscritos no concelho, os dados indicam uma mobilização crescente ao longo da tarde, mantendo a expectativa de nova subida até ao encerramento das urnas.