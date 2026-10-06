Lusodescendente Juan Carlos Fernandes Juárez nomeado embaixador em Portugal

A Assembleia Nacional (AN, parlamento) venezuelana, aprovou hoje autorizar a presidente interina Delcy Rodríguez a nomear o lusodescendente Juan Carlos Fernandes Juárez, como embaixador extraordinário e plenipotenciário da Venezuela em Portugal.

"Estou muito feliz por esta oportunidade", afirmou o diplomata numa mensagem de texto enviada à Agência Lusa, ao ser questionado sobre a nomeação.

Numa outra mensagem Juan Carlos Fernandes confirmou que é filho de mãe venezuelana e de pai português, natural de São Vicente, Madeira.

A proposta de nomeação de Juan Carlos Fernandes como embaixador da Venezuela em Portugal foi apresentada pelo deputado Alberto Giménez, do partido Movimento Eleitoral do Povo (esquerda).

"Cabe-nos hoje analisar esta nomeação para um país [Portugal] que foi um dos primeiros a reconhecer a independência da Venezuela, em 1821. Este ano comemoramos 113 anos de relações diplomáticas com um país [Portugal] com o qual as nossas relações diplomáticas têm um profundo conteúdo humano", disse Alberto Giménez.

O deputado frisou ainda que os parlamentares têm testemunhado os grandes esforços do Executivo nacional e da presidente interina Delcy Rodriguez, para normalizar as relações com os diferentes países do mundo.

"Estamos a falar de uma das comunidades europeias que se enraizaram na Venezuela. Durante os governos do comandante [Hugo] Chávez e do então primeiro-ministro [português] José Sócrates, viveu-se uma fase de expansão e grande consolidação das relações diplomáticas entre a República Bolivariana da Venezuela e a República Portuguesa", disse.

No entanto, frisou, essas relações "foram, posteriormente, distanciando e arrefecendo devido a divergências de natureza política".

"No ano de 2026, assistimos igualmente a grandes esforços de aproximação, tendo-se decidido elevar esta relação diplomática ao nível de embaixadores", sublinhou.

Alberto Giménez explicou ainda Juan Carlos Fernandes Juárez, é um jovem venezuelano licenciado em geografia, funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Venezuela desde 2011 e com vasta experiência em assuntos diplomáticos.

Também que foi ministro-conselheiro da Embaixada da Venezuela nos Estados Unidos, depois em Moçambique, e posteriormente foi nomeado embaixador no Vietname, além de exercer representação conjunta em países da região asiática, como Mianmar, Camboja e Laos.

"Cabe-lhe o importante processo de regularização e normalização das nossas relações", disse o parlamentar sublinhando vários pontos que considerou ser fundamentais.

Entre eles, o restabelecimento das ligações aéreas e das relações comerciais, e trabalhar arduamente para a recuperação dos fundos venezuelanos retidos no Novo Banco (desde 2019, segundo a imprensa local).

A AN da Venezuela vai agora notificar o ministro de Relações Exteriores e Comércio Internacional, Félix Plasencia, e remeter a aprovação para efeitos de publicação na Gazeta Oficial, equivalente ao Diário da República.

Na mesma sessão, a Assembleia Nacional da Venezuela aprovou a nomeação de Raúl LiCausi, até agora vice-ministro para as Caraíbas, como novo embaixador na Bélgica.