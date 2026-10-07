Estação da Meia Serra vai deixar de receber embalagens de madeira

A empresa Águas e Resíduos da Madeira (ARM) alertou esta quarta-feira para a importância de separar e entregar correctamente as embalagens de madeira, como paletes, caixas e outras embalagens usadas no transporte de frutas, legumes e outros produtos. Estes resíduos podem ser encaminhados para reciclagem, desde que não estejam pintados nem contaminados.

A entrega é gratuita e deve ser feita nos Ecocentros da ARM, localizados na Estação de Transferência da Zona Oeste (Meia Légua, Ribeira Brava), na Estação de Transferência da Zona Leste e Estação de Triagem da Madeira (Porto Novo, Santa Cruz) e no Centro de Processamento de Resíduos Sólidos do Porto Santo.

A separação na origem e o encaminhamento destes materiais para reciclagem são uma obrigação legal. Por isso, a partir de 12 de Outubro, deixarão de ser recebidos na Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos da Meia Serra os resíduos que contenham embalagens de madeira recicláveis, que terão de ser previamente separadas pelo produtor.

A empresa apela à colaboração de cidadãos e empresas, para uma utilização mais eficiente dos recursos e o reforço da economia circular na Região.