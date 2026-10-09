CDS-PP reelege Martinho Rodrigues em Santana

O CDS-PP de Santana reelegeu Martinho Rodrigues para a presidência da Comissão Política Concelhia, numa reunião de militantes e simpatizantes realizada hoje. Dinarte Fernandes assume o lugar de número dois da estrutura, enquanto Teófilo Cunha preside à Mesa Concelhia.

De acordo com o comunicado remetido, na cerimónia, o presidente do CDS-PP Madeira, José Manuel Rodrigues, apresentou as quatro prioridades que o partido pretende ver reflectidas no próximo Orçamento Regional e no Plano de Investimentos: habitação, reforço da rede de lares e residências assistidas, valorização dos salários e medidas fiscais para combater o aumento do custo de vida.

Na área da habitação, defendeu o investimento nas vertentes pública, privada e cooperativa, destacando a criação do Fundo "Habitar + Madeira", orientado para a construção de edifícios de apartamentos destinados ao arrendamento.

A segunda prioridade passa pelo reforço da rede de lares e residências assistidas, tendo em vista responder ao envelhecimento da população e contribuir para resolver situações de altas clínicas. No plano salarial, José Manuel Rodrigues apontou a proposta de aumento do salário mínimo regional de 980 para 1.050 euros, acordada com o PSD e validada pelo Comité Económico e Social, bem como a valorização dos rendimentos da classe média e das carreiras da função pública.

O combate ao custo de vida constitui a quarta prioridade, nomeadamente a manutenção da devolução de 30% do IRS em todos os escalões, a redução do IVA até ao limite máximo permitido por lei, de 12,6%, a aplicação da taxa de 4% aos bens essenciais e a manutenção da taxa reduzida de IRC de 8,75% nos concelhos de Santana, Porto Moniz, São Vicente e Porto Santo.

O líder regional do CDS-PP elogiou ainda a actuação da Câmara Municipal de Santana, destacando os investimentos em infra-estruturas ligadas ao turismo, ao ambiente e à agricultura, assim como o contributo da autarquia para a coesão socioeconómica do concelho.

Balanço autárquico e novos objectivos

Na sua intervenção, Martinho Rodrigues agradeceu a Dinarte Fernandes, Teófilo Cunha, aos militantes e aos autarcas do concelho. Ao fazer o balanço do mandato anterior, marcado por nove actos eleitorais, destacou os resultados das eleições autárquicas de 12 de Outubro de 2025, nas quais o CDS-PP conquistou a Câmara Municipal de Santana com maioria absoluta, recuperou a Junta de Freguesia de São Jorge, manteve as da Ilha e de Santana e venceu pela primeira vez a Junta de Freguesia do Faial.

O presidente reeleito sublinhou, contudo, que a maioria absoluta não representa um "cheque em branco", mas antes um acréscimo de responsabilidade e de compromisso perante a população.

Para o novo mandato, a concelhia pretende reforçar a estrutura interna do partido, atrair jovens e novos militantes, promover a formação política e dinamizar iniciativas culturais, apostando também na preparação de novas lideranças.

Martinho Rodrigues recordou ainda os 13 anos desde que o CDS-PP assumiu a gestão autárquica em Santana e garantiu que a estrutura continuará a orientar a sua acção pela proximidade e pelo compromisso com a população, colocando, afirmou, os interesses do concelho acima de qualquer força partidária.