Juros da dívida a 5 e 10 anos sobem para máximos de Março de 2014 e 2017

Os juros da dívida portuguesa subiam hoje a dois, a cinco e a 10 anos em relação a quarta-feira, nos dois prazos mais longos para máximos desde março de 2014 e de 2017.

Os juros de Espanha, Grécia e Itália e os da Alemanha e dos EUA no prazo mais longo também avançavam significativamente.

Às 09:00 em Lisboa, os juros a 10 anos subiam para 4,076%, um máximo desde março de 2017, contra 4,007% na quarta-feira.

Os juros a cinco anos também avançavam, para 3,646%, um máximo desde março de 2014, contra 3,581%.

Os juros a dois anos subiam para 3,306%, contra 3,257% na véspera.

Os juros da obrigação a 10 anos da Alemanha, considerada a mais segura da Europa, avançavam para 3,627%, contra 3,585%.

No mesmo sentido, os juros da dívida dos Estados Unidos da América (EUA) a 10 anos subiam, para 5,331%, contra 5,287% na quarta-feira.