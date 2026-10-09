Quase 15 mil pessoas detidas pelo ICE no sul da Califórnia foram deportadas

Quase 15 mil pessoas detidas pelo Serviço de Imigração e Controlo Aduaneiro (ICE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos no sul da Califórnia (sudoeste) foram deportadas durante 2025 e 2026, segundo um estudo.

De acordo com os investigadores do Deportation Data Project, ligado à Universidade da Califórnia (UCLA), 75% das pessoas detidas em junho e julho de 2025, o ponto alto da operação da agência, foram deportadas, detalha o estudo publicado na quinta-feira.

Até 2025, o ICE dependia em grande medida da detenção de pessoas que já se encontravam detidas em prisões e centros de detenção.

Desde então, de acordo com o estudo do Deportation Data Project, a característica que define a aplicação das leis de imigração é o aumento abrupto das detenções na comunidade: aquelas realizadas em bairros, em parques de estacionamento da Home Depot (que vende produtos para o lar e materiais de construção civil), em tribunais de imigração e em consultas de acompanhamento com a agência.

SAN DIEGO, Calif. — Construction workers tell ICE agents to go fuck themselves today when they showed up without a warrant at Kansas Street and Polk Avenue https://t.co/w8c4eNL2iz — Pablo Manríquez (@PabloReports) October 9, 2026

"Os responsáveis do Departamento de Segurança Interna transformaram Los Angeles num campo de testes, em junho de 2025, para a nova estratégia de detenções na comunidade", afirmou Graeme Blair, codiretor do projeto e professor de ciências políticas na UCLA.

O estudo analisa os condados de Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Luis Obispo, Santa Bárbara e Ventura. Só a cidade de Los Angeles concentrou 33% de todas as detenções na comunidade realizadas na região.

Entre as zonas mais afetadas contam-se também Santa Ana, San Bernardino, Santa María e Camarillo e, embora Lompoc e Victorville também figurassem entre os primeiros lugares, quase todos os detidos nessas localidades foram transferidos de prisões federais.

Além disso, cerca de 300 das 15 mil pessoas não foram enviadas para o país de que são cidadãos.

A grande maioria foi para o México, outras para a Guatemala, Equador e Honduras (países com acordos de cooperação em matéria de asilo com os EUA) e algumas para países como o Gana e a Suazilândia, em certos casos num continente diferente do país de origem da pessoa.

De acordo com os investigadores, as detenções na região dos sete condados continuam a um ritmo elevado e, em junho de 2026, voltaram a aumentar, atingindo pouco mais de metade do pico registado em junho de 2025.