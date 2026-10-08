Dois portugueses detidos na Cisjordânia

O Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou hoje à Lusa a detenção de dois cidadãos portugueses, um deles jornalista, na região de Rantis, na Cisjordânia, uma zona que está rodeada por colonatos.

"O MNE confirma a detenção de dois cidadãos nacionais que se encontravam na região de Rantis, na Cisjordânia, numa zona rodeada por colonatos", disse uma fonte oficial à Lusa, acrescentando que "um dos detidos é jornalista".

A Representação de Portugal em Ramallah, acrescenta ainda o MNE, "está a acompanhar de perto a situação, em contacto com as autoridades israelitas".