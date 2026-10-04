Perto de 60 detidos por crimes eleitorais e 65 mil euros apreendidos

Cinquenta e nove pessoas foram detidas por suspeita de prática de crime eleitoral e 383,6 mil reais em espécie (65,2 mil euros) foram apreendidos, segundo um balanço parcial das ocorrências nas eleições gerais de hoje.

Os dados foram avançados, em conferência de imprensa, pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o juiz Kássio Nunes Marques, a menos de três horas das votações encerrarem em todo o Brasil.

"Entre os principais crimes apurados estão a propaganda eleitoral irregular e a corrupção eleitoral, especialmente a compra de votos", informou também a Polícia Federal brasileira num comunicado.

Relativamente à desinformação, Nunes Marques afirmou que foram registados 453 casos até ás 13:00 de hoje, horário de Brasília (17:00 em Portugal).

Segundo disse, desde 16 de agosto, foram cerca de 2,8 mil registos relacionados com desinformação, não havendo registos de 'deepfakes' (imagens ou vídeos gerados por IA para produzir conteúdos realistas) "relacionado aos candidatos presidenciais que tenham ganhado relevância nas redes".

"O que se percebeu é que muita notícia [falsa] que circulou, eram notícias conhecidas, e já detetadas pela Tribunal Superior Eleitoral. Então, de conteúdo novo, muito pouco foi detetado", afirmou.

O presidente do principal tribunal eleitoral do país também relatou a situação no estado do Paraná, no Sul do país, com dezenas de cidades sem energia devido às fortes chuvas e fortes ventos.

"Iniciamos o dia com quase 140 cidades do estado do Paraná sem energia. Neste momento, temos 94 cidades com problema de energia. Em relação às sessões eleitorais, tudo está acontecendo normalmente", realçou.

"Todas as urnas estão funcionando. Nós temos geradores e baterias suficientes para concluir todo o processo de votação e de transmissão", explicou.

O Presidente do Tribunal Superior Eleitoral também destacou que não está a acontecer em nenhum lugar do Brasil votação manual, e explicou que 1.121 urnas eletrónicas precisaram ser substituídas, em alguns casos por falta de energia no local de votação, mas que isso não está a atrapalhar o andamento do processo eleitoral.

Nunes Marques salientou que nenhuma via rodoviária está bloqueada e que não há pessoas com dificuldades de se deslocarem pelas estradas brasileiras, num cenário bem diferente do que ocorreu em 2022.

As mesas de voto abriram hoje no Brasil para umas eleições gerais altamente polarizadas entre o Presidente brasileiro, Lula da Silva, e Flávio Bolsonaro, senador e filho mais velho ex-chefe de Estado Jair Bolsonaro.

Todas as assembleias de voto no país abriram às 08:00 de Brasília (12:00 em Lisboa) e encerram às 17:00 (21:00 em Lisboa), mantendo o horário unificado adotado em 2022, apesar dos diferentes fusos horários brasileiros.

Quando a votação no país estiver oficialmente encerrada, o presidente do TSE fará um novo balanço sobre as ocorrências e o dia de votação no Brasil.

Além do Presidente e do vice-presidente, os brasileiros elegem hoje 27 governadores e respetivos vice-governadores, 54 senadores, correspondentes a dois terços do Senado, 513 deputados federais, 1.035 deputados estaduais e 24 deputados distritais.