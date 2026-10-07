Governador da Califórnia pede afastamento de "doente mental" Trump

O governador do estado norte-americano da Califórnia, Gavin Newsom, reclamou a aplicação da 25.ª emenda da Constituição dos Estados Unidos para afastar o Presidente Donald Trump, depois de o ter classificado como "doente mental".

O pedido de Newsom surgiu na sequência de declarações que Trump fez num comício de campanha, em que sugeriu que o Irão devia atacar as cidades californianas de Los Angeles ou San Diego.

Num comunicado enviado aos meios de comunicação social norte-americanos, Newsom afirma que Trump é um "doente mental" e assinala ser "altura de aplicar a 25.ª emenda", numa referência à disposição constitucional que estabelece a sucessão presidencial de um líder que não possa cumprir as obrigações do cargo.

Deste modo, o governador californiano dá mais um passo contra Trump, depois de ter classificado, em publicações anteriores, as suas palavras como "loucura", criticando o ato "perigoso e perturbado" de apontar cidades para um eventual ataque militar do Irão.

A propósito, recordou que na região do sul da Califórnia residem mais de 130.000 militares. Newsom, que não poderá candidatar-se à reeleição no próximo dia 03 de novembro, é visto como um dos principais líderes democratas e potencial candidato à corrida presidencial de 2028.

Num comício de campanha no Nebraska, o chefe da Casa Branca, ao falar sobre o conflito com o Irão e o impacto nos preços dos combustíveis, afirmou que "poderiam acabar com uma cidade", momento em que apontou Los Angeles ou San Diego como possíveis alvos de ataques iranianos.

"É um preço muito pequeno a pagar, e a guerra com o Irão vai acabar muito em breve", afirmou.

Posteriormente, a delegação democrata da Califórnia no Congresso acordou um comunicado no qual exige a Trump que peça desculpa na sequência destas declarações, recordando que um Presidente, ao assumir o cargo, jura "defender a Constituição e proteger a nação dos inimigos".