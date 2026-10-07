Liliana Rodrigues debate caminho da Ucrânia para a União Europeia

A docente da Universidade da Madeira e antiga deputada ao Parlamento Europeu Liliana Rodrigues participa, a 8 de Outubro, numa mesa-redonda internacional dedicada ao processo de adesão da Ucrânia à União Europeia.

A iniciativa, realizada online, tem como tema "Ukraine's Road to EU Membership: What Happens Inside the European Parliament? How does the EP influence enlargement policy?" e é organizada pela Associação Ucraniana de Professores e Investigadores da Integração Europeia (APREI) e pela Universidade Estatal de Mariupol, no âmbito do programa EP to Campus, da European Parliament Former Members Association.

O encontro reúne docentes, investigadores, estudantes, diplomados e representantes de organizações não governamentais da Ucrânia.

Na sua intervenção, Liliana Rodrigues abordará as diferentes etapas do processo de adesão ucraniano, com destaque para os critérios de Copenhaga e as exigências relacionadas com a democracia, o Estado de direito, os direitos humanos, a protecção das minorias e as condições económicas necessárias à entrada na União Europeia.

A antiga eurodeputada explicará também o funcionamento do Parlamento Europeu e a sua influência na política de alargamento, incluindo o papel das comissões parlamentares, dos grupos políticos e do plenário. Será igualmente abordada a intervenção da Comissão dos Assuntos Externos no acompanhamento dos países candidatos e o poder de consentimento do Parlamento Europeu relativamente à adesão de novos Estados-membros.

O debate deverá ainda abordar as resoluções parlamentares, a fiscalização das reformas e o diálogo com os parlamentos dos países candidatos, bem como a participação do Parlamento nas decisões relativas a instrumentos de apoio financeiro.

No caso da Ucrânia, serão analisados os desafios colocados pela guerra e pela reconstrução, o combate à corrupção e a necessidade de assegurar reformas estruturais e duradouras.

A participação de Liliana Rodrigues cruza a sua experiência no Parlamento Europeu com o trabalho académico desenvolvido nas áreas das políticas públicas europeias, cidadania democrática, educação e desenvolvimento regional.