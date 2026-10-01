Helena Leal destaca contributo das Universidades Seniores para a longevidade

A vereadora da Câmara Municipal do Funchal, Helena Leal, marcou, esta quinta-feira, presença na abertura oficial do ano lectivo 2026-2027 da Universidade Sénior de Santa Maria Maior, que este ano conta com 60 alunos e 19 disciplinas.

Criada em 2008, a Universidade Sénior de Santa Maria Maior constitui um espaço de aprendizagem, convívio, partilha e participação na comunidade.

Helena Leal destacou o contributo das Universidades Seniores para a "promoção de um envelhecimento ativo e saudável", sublinhando a importância de garantir que as pessoas possam viver esta fase da vida "com qualidade de vida, com autonomia, com saúde e com capacidade para participar na vida da freguesia e da cidade, com dignidade".

"É precisamente esta visão que o Município do Funchal quer continuar a promover", afirmou a vereadora, defendendo a importância destas estruturas enquanto "espaços fundamentais para a construção de uma cidade dinâmica e amiga da longevidade".

Helena Leal reafirmou, por isso, o compromisso do Município em continuar a apoiar a Universidade Sénior, destacando que "apoiar este tipo de projectos é apoiar a longevidade e a felicidade de cada um".