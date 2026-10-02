Marítimo-Sporting adiado devido a constrangimentos no regresso da equipa madeirense

O encontro entre o CS Marítimo e o Sporting CP, referente à 7.ª jornada do Campeonato Nacional de Andebol, foi adiado para data a anunciar.

A partida estava inicialmente marcada para esta sexta-feira, no Pavilhão do Marítimo, mas a decisão surge na sequência de constrangimentos - alheios ao clube - verificados no regresso da equipa madeirense após a deslocação a Bordéus, em França, para as competições europeias.

O regresso da formação maritimista incluiu uma passagem por Lisboa e, posteriormente, uma viagem para a Madeira, situação que acabou por impossibilitar a realização do encontro na data inicialmente prevista.

Numa informação veiculada no site, o Club Sport Marítimo agradeceu ao Sporting Clube de Portugal pela "postura exemplar, compreensão e elevado sentido institucional" demonstrados perante a situação, considerando que a atitude "dignifica o desporto e a relação entre os dois clubes".

Relativamente à bilhética, os adeptos que já adquiriram ingresso para o encontro poderão solicitar a devolução do valor do bilhete nas Lojas Oficiais do Clube, localizadas no Estádio do Marítimo e na Almirante.

A nova data para o duelo entre Marítimo e Sporting será anunciada posteriormente.