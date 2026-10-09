Portugal inicia play-off de acesso ao Mundial feminino na Irlanda do Norte

A seleção portuguesa feminina de futebol joga hoje com a Irlanda do Norte, em Larne, a primeira mão do primeiro play-off de acesso ao Campeonato do Mundo de 2027, a partir das 19:00.

Na corrida à prova que vai ter lugar no Brasil, entre 24 de junho e 25 de julho do próximo ano, o conjunto comandado por Francisco Neto recebe depois as irlandesas em Portimão, num embate agendado para terça-feira, as 19:15.

A seleção lusa procura o acesso à segunda ronda do play-off, que tem jogos marcados para 26 de novembro e 05 de dezembro e no qual vai medir forças, em caso de apuramento, com o vencedor do embate entre a Croácia e a Islândia.

Nos dois encontros com a Irlanda do Norte, Portugal jogará desfalcado de Kika Nazareth, jogadora do FC Barcelona, que se encontra lesionada e não entrou na lista de convocadas.

Portugal chegou ao play-off ao vencer o Grupo B3, no qual somou cinco vitórias e uma derrota, perante Finlândia, Eslováquia e Letónia, num trajeto pautado pelas exibições da ex-futebolista do Benfica, que somou seis golos e três assistências.

A Irlanda do Norte, que nunca disputou qualquer Mundial, foi terceira classificada do Grupo B2, com duas vitórias e quatro derrotas, ficando atrás de Suíça e Turquia e apenas à frente de Malta.

O conjunto das 'quinas' procura repetir a inédita presença no Mundial de 2023, na Austrália e Nova Zelândia, onde caiu na fase de grupos, ao perder com os Países Baixos (0-1), vencer o Vietname (2-0) e empatar com os Estados Unidos (0-0).

Sob o comando de Francisco Neto, Portugal também marcou presenças nos últimos três Europeus (2017, 2022 e 2025), em que também foi sempre eliminado na fase de grupos.

O encontro entre a Irlanda do Norte e Portugal, da primeira mão do primeiro play-off de apuramento para o Mundial de 2027, realiza-se a partir das 19:00, no Inver Park, em Larne, com arbitragem da romena Iuliana Demetrescu.