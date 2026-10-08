Rubio defende que Portugal compre aviões norte-americanos F-35

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos (EUA), Marco Rubio, defendeu hoje em Lisboa que Portugal deve comprar os aviões norte-americanos F-35, que classificou como "os melhores do mundo", mas remeteu a decisão para o Governo português.

"O avião vai ser escolhido pelo Governo, eles tomarão a melhor decisão. Eu penso que devem comprar os F-35, porque é o melhor avião do mundo", comentou o secretário de Estado dos EUA, numa conferência de imprensa após um encontro com o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros português, Paulo Rangel, no Palácio das Necessidades.

Os Estados Unidos, acrescentou, "só querem ter uma oportunidade para fazer uma apresentação, que será muito competitiva".

Por seu lado, Paulo Rangel esclareceu que a decisão sobre a substituição da envelhecida frota de F-16 da Força Aérea Portuguesa "ainda não está tomada", tratando-se de um processo "a ser pilotado" pelo Ministério da Defesa e que envolve todo o Governo.

"O Estado português decidirá sempre de acordo com o interesse nacional. Não haverá outro critério", salientou.