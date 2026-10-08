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'Merlin' assegura transporte de doente urgente entre ilhas

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Foto FAP

A Esquadra 751 – 'Pumas', da Força Aérea Portuguesa, realizou durante a noite de ontem uma missão de transporte médico entre ilhas do arquipélago da Madeira, recorrendo a um helicóptero EH-101 Merlin.

Esta foi a segunda missão do mesmo género realizada pela esquadra no mesmo dia, tendo como objectivo transportar um doente que necessitava de cuidados de saúde urgentes.

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