Legno Duo leva sonoridades do violino e da marimba à Capela do Hospício

A Orquestra Clássica da Madeira promove, no próximo sábado, 10 de Outubro, pelas 18 horas, um concerto do Legno Duo, na Capela da Fundação Princesa Dona Maria Amélia, conhecida como Hospício, no Funchal. O espectáculo promete uma viagem musical entre o período barroco e a contemporaneidade, através de uma combinação pouco habitual de instrumentos: o violino e a marimba.

O duo, constituído pela violinista Joana Costa e pelo percussionista Duarte Santos, chefe de naipe da Orquestra Clássica da Madeira, apresenta um repertório que reúne obras de Ney Rosauro, Astor Piazzolla, Carlos Seixas e Emmanuel Séjourné.

O programa inclui 'Dois Andamentos para Violino e Marimba', do compositor brasileiro Ney Rosauro, uma obra que explora o diálogo entre a expressividade melódica do violino e a versatilidade rítmica da marimba.

Da autoria do argentino Astor Piazzolla, serão interpretados 'Café 1930' e 'Nightclub 1960', dois andamentos da obra 'História do Tango', que retratam diferentes épocas e sonoridades da música argentina.

O repertório contempla ainda as Sonatas n.º 18 e n.º 24, do compositor barroco português Carlos Seixas, terminando com 'Atração', do francês Emmanuel Séjourné, uma composição contemporânea que cruza influências do jazz, rock e música clássica indiana.

O Legno Duo nasceu do interesse dos dois músicos em explorar a fusão de sonoridades do violino e da marimba, tendo sido desenvolvido como projecto de música de câmara sob orientação de Eliot Lawson e Nuno Aroso. Desde Dezembro de 2024, integra a oferta artística da Orquestra Clássica da Madeira.

A iniciativa resulta de uma parceria com a Fundação Princesa Dona Maria Amélia, permitindo levar a música de câmara a um espaço histórico da cidade do Funchal.

No âmbito da vertente pedagógica da Orquestra Clássica da Madeira, os alunos e formandos de todas as áreas artísticas do Conservatório têm entrada gratuita, mediante apresentação do cartão de estudante.