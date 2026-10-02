GNR detém homem com mais de 1.400 doses de droga na A5 em Oeiras

Um homem, de 31 anos, foi detido hoje na Autoestrada 5 (A5), no concelho de Oeiras, por suspeita de tráfico de droga, tendo sido apreendido mais de 1.400 doses de estupefacientes, informou a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Em comunicado, a GNR explica que a detenção ocorreu, cerca das 11:00, no sentido Lisboa-Cascais, quando militares da Unidade Nacional de Trânsito (UNT) e do Destacamento de Trânsito de Setúbal detetaram um veículo que "aparentava apresentar alterações às suas características construtivas".

"No âmbito do policiamento rodoviário e controlo dos fluxos, os militares procederam à interceção e fiscalização do veículo, conduzido pelo suspeito, tendo detetado no seu interior diversas substâncias estupefacientes e outros elementos associados à sua eventual comercialização", lê-se na nota.

A GNR refere ainda que, na sequência de uma busca domiciliária à residência do suspeito, as autoridades apreenderam 1.192 doses de haxixe, 92 doses de cocaína, 110 doses de 'crack' e 22 doses de canábis, além de uma garrafa de óxido nitroso, uma balança de precisão, dois sacos destinados ao acondicionamento de droga, dois telemóveis, 5.845 euros e 70 dólares norte-americanos em numerário.

O suspeito foi constituído arguido e permanece detido nas instalações da GNR do Destacamento Territorial de Sintra, até ser presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação.

A operação contou ainda com a colaboração do Destacamento Territorial de Sintra, do Comando Territorial de Lisboa da GNR e do Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP).