Euro cai pela décima sessão consecutiva e recua para patamar dos 1,13 dólares
O euro voltou ontem a cair, pela décima sessão consecutiva, recuando para o patamar dos 1,13 dólares, numa altura em que o conflito do Médio Oriente continua com um desfecho incerto.
Pelas 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a negociar a 1,1376 dólares, face aos 1,1436 dólares de terça-feira.
O euro subiu em relação à libra e ao iene.
O Banco Central Europeu (BCE) fixou ontem o câmbio de referência do euro em 1,1411 dólares.
O Presidente iraniano avisou ontem em Nova Iorque que a paz com os Estados Unidos "não virá do campo de batalha" e que Teerão não permitirá que o estreito de Ormuz seja usado para "impor a insegurança na região".
Na terça-feira, Trump confirmou a realização de uma reunião à margem da assembleia-geral da ONU entre representantes de Washington e Teerão, mas sem avançar detalhes.
No mesmo dia, Trump afirmou, no seu discurso perante a sessão de líderes na ONU, que tinha de escolher entre "aniquilar" o Irão ou chegar a um acordo, prevendo que uma solução diplomática apenas poderia ser encontrada após as eleições intercalares para o Congresso norte-americano, previstas para o início de novembro.
Em resposta, Masoud Pezeshkia reafirmou hoje que Teerão não se deixará intimidar com as ameaças do líder da Casa branca.
"Nunca baixaremos a cabeça", afirmou o Presidente iraniano, dirigindo-se mais uma vez a Donald Trump: "Ele precisa de saber que a resistência do povo iraniano só aumentará face às sanções, à pressão e à intimidação".
Divisas.........................quarta-feira.........................terça-feira
Euro/dólar......................1,1376............................1,1436
Euro/libra......................0,85979..........................0,85801
Euro/iene......................180,17.............................180,10
Dólar/iene.....................158,38.............................157,49