Sérgio Gonçalves defende mais investimento da Europa nos portos

O eurodeputado madeirense Sérgio Gonçalves defende que a concretização da Estratégia Europeia para os Portos deve ser acompanhada de investimento público e ter em consideração as diferenças entre as infraestruturas portuárias. A posição foi transmitida esta quarta-feira, durante reuniões com representantes do sector portuário europeu e das regiões marítimas.

Sérgio Gonçalves, que é relator do Parlamento Europeu para a Estratégia Europeia para os Portos, reuniu-se com a European Sea Ports Organisation e com a Conferência das Regiões Periféricas Marítimas, no âmbito da preparação do relatório parlamentar. A estratégia foi apresentada pela Comissão Europeia em Março e assenta em áreas como competitividade, transição energética, segurança, acesso ao financiamento e coesão social. Mobility and Transport

Entre as preocupações abordadas, conforme dá conta o gabinete do eurodeputado madeirense em comunicado, estiveram o financiamento dos investimentos, a electrificação dos portos, a segurança e mobilidade militar, os auxílios de Estado e as especificidades das pequenas infra-estruturas e das regiões insulares. "Não podemos assumir que as regras se podem aplicar de forma uniforme a todos os portos sem considerar essas particularidades", sustentou o eurodeputado socialista.

Sérgio Gonçalves considera, por isso, necessário definir prioridades na aplicação dos fundos europeus. "Não podemos fazer tudo ao mesmo tempo", afirmou, defendendo que o financiamento público seja direccionado para os investimentos com maior impacto e alertando para que as novas exigências nos domínios energético e da segurança não prejudiquem a competitividade dos portos e das regiões que deles dependem.

Comissão Europeia reconhece, na própria estratégia, necessidades específicas de financiamento e investimento dos portos de pequena e média dimensão. Mobility and Transport