Portugal com maior subida nos preços das casas no 1.º trimestre na UE

Os preços das casas subiram, no primeiro trimestre, 1,1% na zona euro e 1,2% na União Europeia na comparação homóloga, com Portugal a registar o maior aumento entre os Estados-membros (16,5%), divulga o Eurostat.

De acordo com o serviço estatístico europeu, na comparação com o trimestre anterior, os preços das casas aumentaram 4,0% na área do euro e 4,7% na União Europeia (UE) entre janeiro e março.

Entre os Estados-membros para os quais existem dados disponíveis, três países registaram uma descida homóloga dos preços da habitação no segundo trimestre de 2026 e 23 registaram um aumento anual.