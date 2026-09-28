Encontro junta idosos no Parque Urbano da Nazaré

O Parque Urbano da Nazaré, no Funchal, recebe no próximo dia 6 de Outubro a terceira edição do encontro 'A Idade é um Número', iniciativa destinada a assinalar o Dia Internacional do Idoso e a promover o convívio e a valorização da população mais velha.

A iniciativa, que decorrerá entre as 10 e as 12h30, é promovida pela Associação Casa do Voluntário, em parceria com a Associação de Familiares e Amigos do Doente Mental da RAM (AFARAM), Garouta do Calhau, Associação Motociclismo da Madeira, Casa do Povo de São Martinho e Causa Social – Associação Para a Promoção da Cidadania.

O encontro pretende proporcionar um momento de convívio, partilha e interacção, chamando também a atenção para o papel da população idosa na sociedade e para a importância do combate à solidão e da promoção do envelhecimento activo.

Estão previstas participações de utentes e representantes de várias instituições da Madeira, entre as quais o Lar do Porto da Cruz, Fundação Mário Miguel – Lar de Idosos do Porto Moniz, LapiMadeira, Centro Social e Paroquial de Santo António, Misericórdia de Machico, Junta de Freguesia de Câmara de Lobos, DILECTUS Madeira, Casa da Sagrada Família e Refúgio de São Vicente de Paulo e Renascer a Nogueira.

O programa começa às 10 horas, com a recepção dos participantes e entidades. Pelas 11 horas será celebrada uma missa campal pelo padre João Carlos, seguindo-se um momento de animação e o corte de um bolo comemorativo do Dia do Idoso.

Fundada em 2002, a Associação Casa do Voluntário desenvolve trabalho na promoção e formação de voluntários e na área social, incluindo projectos de combate à solidão e de promoção do envelhecimento activo.