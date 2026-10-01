Ronaldo, Max, Miguel Mendonça e Lourdes Castro agraciados com insígnia dos 50 anos de Autonomia

O Salão Azul do Centro de Congressos da Madeira recebeu, hoje, a cerimónia de imposição das Insígnias Honoríficas dos 50 anos da Autonomia da Região Autónoma da Madeira. Mais de 70 personalidades e instituições foram agraciadas.

As insígnias versaram várias áreas, como a da política: Brazão de Castro, Pedro Ramos, Miguel Mendonça, Tranquada Gomes, José Manuel Rodrigues, Virgílio Pereia.

Na economia foram agraciados empresários e empresas como Dionísio Pestana, Luís Miguel Sousa, José Avelino Farinha, ACIF, ASSICOM e EEM.

"Hoje, na Madeira, mandam os madeirenses" João Cunha e Silva lembrou que faz hoje 50 anos que tomou posse o primeiro Governo Regional. O presidente da comissão dos 50 anos de Autonomia explicou que a escolha para os agraciados com as insígnias dos 50 anos de Autonomia, visou aqueles que contribuíram das mais diversas formas para a Região, para o seu crescimento e consagração.

No Desporto, destaque para nomes como Cristiano Ronaldo, João Rodrigues, Madalena Costa, Jéssica Rodrigues, Leonardo Jardim e de clubes como o CS Marítimo, CD Nacional, Club Sport Madeira,

No social, a Diocese do Funchal, o cardeal D. Tolentino Mendonça, Associação de Paralisia Cerebral e Universidade da Madeira são alguns dos agraciados.

Quanto à Cultura, a Orquestra Clássica da Madeira - gerida pela Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, Conservatório - Escola das Artes da Madeira - Eng.º Luiz Peter Clode, Max, Maria Ascensão, João Carlos Abreu, Lourdes de Castro, Grupo Folclórico da Casa do Povo da Camacha e Companhia Dançando com a Diferença são outros dos agraciados.

Os partidos políticos com assento na Assembleia Legislativa da Madeira, o povo madeirense, e os presidentes do Governo Regional foram igualmente agraciados.