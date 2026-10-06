Histórica vitória verde-rubra na Europa teve honras de casa cheia

Foi com honras de casa cheia que o Marítimo Madeira Andebol SAD estreou-se de forma histórica esta noite, perante os seus adeptos naquela que é sua inédita presença em fases de grupos da Liga Europa em andebol masculino – EHF European League.

Com bem perto de mil espectdores nas bancadas os verde-rubros deram espectáculo e venceram com toda a justiça no duelo diante dos espanhóis do Irudek Bidasoa Irun por 40-32 e depois de já terem ido para o intervalo com uma vantagem de sete golos (20-13).

Frente a um antigo detentor da Liga dos Campeões e actual líder da principal liga espanhola, os pupilos de Paulo Fidalgo viveram uma noite de quase total perfeição, quer no capitulo defensivo, quer no ofensivo o que acabou por ‘deitar por terra’ todas as armas e tácticas que o adversário tinha trazido para a Região.

Um primeiro e precioso triunfo no grupo B, que coloca os insulares no segundo lugar com os mesmos pontos que o Bidasoa Irun.

No outro jogo do grupo, realizado esta noite, os islandeses do FH Hafnarfjordur perderam, em casa frente aos franceses do Limoges, por 46-33, equipa que na ronda anterior bateu o Marítimo pela margem mínima de 31-30.

A terceira ronda desta Liga Europa joga-se já na próxima semana, e uma vez mais na terça-feira com o Marítimo a voltar a jogar perante o seu público, desta feita medindo forças com a equipa da Islândia.