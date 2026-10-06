 DNOTICIAS.PT
Desporto

Histórica vitória verde-rubra na Europa teve honras de casa cheia

Foto ASPRESS
Foto ASPRESS

Marítimo vence Bidasoa Irun em jogo histórico na Liga Europa de andebol masculino. Perante os seus adeptos os verde-rubros venceram por 40-32.

Foi com honras de casa cheia que o Marítimo Madeira Andebol SAD estreou-se de forma histórica esta noite, perante os seus adeptos naquela que é sua inédita presença em fases de grupos da Liga Europa em andebol masculino – EHF European League.

Com bem perto de mil espectdores nas bancadas os verde-rubros deram espectáculo e venceram com toda a justiça no duelo diante dos espanhóis do Irudek Bidasoa Irun por 40-32 e depois de já terem ido para o intervalo com uma vantagem de sete golos (20-13).

Frente a um antigo detentor da Liga dos Campeões e actual líder da principal liga espanhola, os pupilos de Paulo Fidalgo viveram uma noite de quase total perfeição, quer no capitulo defensivo, quer no ofensivo o que acabou por ‘deitar por terra’ todas as armas e tácticas que o adversário tinha trazido para a Região.

Um primeiro e precioso triunfo no grupo B, que coloca os insulares no segundo lugar com os mesmos pontos que o Bidasoa Irun.

No outro jogo do grupo, realizado esta noite, os islandeses do FH Hafnarfjordur perderam, em casa frente aos franceses do Limoges, por 46-33, equipa que na ronda anterior bateu o Marítimo pela margem mínima de 31-30.

A terceira ronda desta Liga Europa joga-se já na próxima semana, e uma vez mais na terça-feira com o Marítimo a voltar a jogar perante o seu público, desta feita medindo forças com a equipa da Islândia.

0
 Comentários