Trump atribui protestos estudantis em França ao Islão e à migração em massa

O Presidente norte-americano atribuiu hoje os protestos estudantis em França à "migração em massa" e defendeu que as manifestações não estão relacionadas com as condições nas escolas, mas sim com o Islão querer apoderar-se do país.

"O que está a acontecer em França não é nada menos do que uma migração em massa fora de controlo. Isto não tem a ver com escolas, tem a ver com o Islão querer tomar o controlo de um país que outrora foi grande!", escreveu Donald Trump na sua rede social Truth Social, referindo-se às manifestações estudantis em que os alunos exigem melhores condições nas escolas e na organização dos estudos.

Os protestos, que se multiplicaram por várias cidades francesas, contaram hoje com o apoio de vários sindicatos e partidos da esquerda francesa.

Os manifestantes rejeitam os cortes no setor público e os protestos reúnem dezenas de milhares de pessoas a favor de uma melhor educação nas principais cidades francesas.

Desde meados de setembro até hoje, registaram-se 200 estudantes feridos e mais de 5.000 detenções em todo o país, além de danos em estabelecimentos de ensino e nas ruas, já avaliados em várias dezenas de milhões de euros.

O Governo francês acelerou a tramitação de uma lei para obrigar os pais dos menores a assumir os custos dos atos de vandalismo cometidos pelos filhos.

Ao mesmo tempo, pelo menos 10% das escolas secundárias viram o seu funcionamento perturbado por piquetes e bloqueios.

Hoje, os protestos estudantis reuniram entre 256 mil e 450 mil manifestantes, segundo os diferentes números divulgados pelas autoridades e pelos sindicatos.

Apenas em Paris, o Ministério do Interior francês calculou em 56 mil o número de participantes na marcha encabeçada pelos alunos do ensino secundário, enquanto as centrais sindicais elevaram esse número para cem mil.