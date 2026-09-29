Voto de protesto do PS pelos preços dos combustíveis

Gonçalo Leite Velho apresente um voto de protesto "em nome de muitos madeirenses, muitos que queriam estar aqui hoje, para dizer de viva-voz que os impostos sobre os combustíveis têm de baixar".

O Governo, acusa, insiste na narrativa de que na Madeira os combustíveis são mais baratos.

"Não são. Não são mais baratos do que em Canárias. Não são mais baratos do que nos Açores. Nem sequer são mais baratos do que no continente. E não vale responder com médias. Os consumidores não se abastecem de médias. Abastecem-se em postos, procurando preços mais baixos".

Gonçalo Leite Velho deu exemplos dos preços dos combustíveis em várias regiões

"Telde, Gran Canária: menos 63 cêntimos por litro na gasolina e 59 cêntimos no gasóleo. Ponta Delgada, Açores: menos 26 cêntimos por litro no gasóleo e 17,5 cêntimos na gasolina. E hoje, em Braga, no continente: menos 17,5 cêntimos por litro no gasóleo e 4 cêntimos na gasolina do que na Madeira".

Só em ISP, até Julho deste ano, o governo regional arrecadou "cerca de mais 6 milhões de euros do que no mesmo período do ano passado. Um aumento de 23,4%2.

No IVA, até Julho, a receita total aumentou cerca de 24 milhões de euros face ao ano passado.

"É precisamente isto que este voto contesta. Quando o preço dos combustíveis sobe, o Governo não deve aproveitar para cobrar mais impostos. Deve baixar o imposto. É isso a neutralidade fiscal: não ganhar mais à custa da subida dos combustíveis", afirma.

Uma neutralidade que permitiria baixar "cerca de 14 cêntimos por litro no gasóleo e 9 cêntimos na gasolina".