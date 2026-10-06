Internato Médico 2026 abre 2.338 vagas para formação especializada

O mapa de vagas do Internato Médico 2026 disponibiliza 2.338 lugares para formação especializada, sendo a Medicina Geral e Familiar a especialidade com maior número de lugares, segundo um aviso publicado hoje em Diário da República.

Aprovado por despacho do secretário de Estado da Gestão da Saúde, de 29 de setembro, o mapa integra o procedimento concursal de ingresso no Internato Médico 2026 e define as vagas por área de especialização e instituição de formação.

Do total nacional, 1.595 vagas correspondem a áreas de especialização hospitalar, enquanto 675 são destinadas a Medicina Geral e Familiar (MGF). Há ainda 59 vagas para Saúde Pública e nove para Medicina Legal.

Lisboa e Vale do Tejo concentra a maior parcela, com 237 vagas, seguida do Norte, com 226, e do Centro, com 121. O Alentejo dispõe de 41 vagas, o Algarve de 24, os Açores de 18 e a Madeira de oito.

No total, estão abertas 2.338 vagas para médicos que ingressam na formação especializada, distribuídas por centenas de instituições públicas e privadas de norte a sul do país e das regiões autónomas da Madeira e dos Açores.

A Medicina Interna (216 vagas), Pediatria (110) e Anestesiologia (102) são especialidades com mais vagas hospitalares.

Seguem-se a Psiquiatria (82), Cirurgia Geral (72), Ginecologia/Obstetrícia (71), Ortopedia (70), Medicina Intensiva (69), Patologia Clínica (59), Medicina Física e de Reabilitação (52), Oncologia Médica (50), Radiologia (47), Cardiologia (44) e Medicina de Urgência e Emergência (42).

No extremo oposto, algumas áreas apresentam um número bastante reduzido de lugares. Cardiologia Pediátrica e Medicina Desportiva têm apenas uma vaga cada, enquanto Cirurgia Torácica disponibiliza duas e Cirurgia Cardíaca três.

Entre as instituições com vagas encontram-se o Hospital de Santa Maria, Hospital de São José, ULS Lisboa Ocidental, ULS Amadora/Sintra, ULS Almada/Seixal, ULS Loures/Odivelas, Instituto Português de Oncologia de Lisboa e várias unidades hospitalares privadas.

Também o Norte apresenta uma oferta significativa, com vagas distribuídas por instituições como a ULS São João, ULS Santo António, ULS Braga, ULS Gaia/Espinho, ULS Matosinhos e Instituto Português de Oncologia do Porto.

No Centro, destacam-se a ULS Coimbra, ULS Região de Aveiro, ULS Região de Leiria e ULS Viseu Dão-Lafões, entre outras instituições.

O mapa inclui igualmente vagas nos Açores e na Madeira, abrangendo várias especialidades.

Nos Açores há, por exemplo, vagas em Medicina Geral e Familiar, Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia Geral, Pediatria, Psiquiatria e outras áreas.

Na Madeira, o Hospital Nélio Mendonça recebe vagas em diversas especialidades, enquanto a Medicina Geral e Familiar inclui lugares em vários centros de saúde da região.

O mapa agora publicado pela ACSS servirá de base ao processo de escolhas da formação especializada no âmbito do Internato Médico 2026.

O mapa do ano passado tinha 2.330 vagas, menos oito que em 2026.