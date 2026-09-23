Paulo Neves pede atenção do Governo às vagas de internato médico para a Madeira

O deputado do PSD eleito pela Madeira, Paulo Neves, pediu ao Governo da República uma maior atenção ao preenchimento das vagas de internato médico solicitadas pela Região, defendendo a formação de novos especialistas para responder às necessidades existentes no Serviço Regional de Saúde (SESARAM).

O apelo foi dirigido à ministra da Saúde, Ana Paula Martins, durante a audição regimental realizada na Comissão de Saúde da Assembleia da República, esta terça-feira.

"A Madeira tem um serviço de saúde reconhecido pela sua enorme qualidade, mas a verdade é que essa qualidade só é possível de manter se tivermos as especialidades e os especialistas de que necessitamos", afirmou Paulo Neves.

O social-democrata lembrou que a Região já dispõe de capacidade para formar médicos em algumas especialidades, mas que, noutras áreas onde existem necessidades de recursos humanos, os internatos terão de ser realizados no continente, razão pela qual defendeu uma resposta do Ministério da Saúde às vagas solicitadas pela Madeira.

Na intervenção, Paulo Neves abordou ainda a construção do futuro Hospital Central e Universitário da Madeira, que classificou como "a obra das obras da saúde em Portugal", destacando a importância que considera que a nova unidade terá também na área da investigação e assinalando o compromisso do Governo da República com o financiamento do projecto.