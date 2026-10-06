O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê que esta seja uma terça-feira com períodos de céu muito nublado e uma pequena descida da temperatura mínima, na Madeira.

Estão também previstos períodos de chuva, em geral fraca, em especial na vertente norte da ilha da Madeira e terras altas, mais prováveis a partir do final da tarde.

Além disso, o vento soprará fraco a moderado (10 a 25 km/h) do quadrante norte.

Quanto ao Funchal, contará com períodos de céu muito nublado e chuva, em geral fraca, mais prováveis a partir do final da tarde. O vento soprará fraco (inferior a 15 km/h), tornando-se fraco a moderado (10 a 30 km/h) de sudoeste a partir do fim da manhã.

ESTADO DO MAR:

Costa Norte: Ondas de norte com 1 a 1,5 metros.

Costa Sul: Ondas inferiores a 1 metro.

Temperatura da água do mar: 23/25ºC