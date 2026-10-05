ExpoNatal Madeira de 4 a 10 de Dezembro com inscrições já abertas para empresas

A segunda edição da ExpoNatal Madeira realiza-se entre os dias 4 e 10 de Dezembro, no Estádio do Marítimo. Neste momento, já se encontram abertas as inscrições para marcas, produtores, empreendedores e empresas locais que pretendam garantir o seu espaço comercial ou gastronómico na época de maior consumo do ano.

"O nosso objectivo é garantir a melhor montra para as empresas regionais apresentarem e venderem os seus artigos, oferecendo simultaneamente às famílias uma experiência única, com espaços pensados ao pormenor para todas as idades desfrutarem", destaca a organização.

A edição deste ano vai contar com alguns destaques:

7 dias de música e atuações ao vivo: Concertos diários, espetáculos e apresentações contínuas em palco.

Concertos diários, espetáculos e apresentações contínuas em palco. Pista de patinagem no gelo ecológico: Uma das grandes novidades da edição para patinar e divertir-se em família.

Uma das grandes novidades da edição para patinar e divertir-se em família. Cinema de Natal: Sessões acolhedoras com clássicos natalícios para toda a família.

Sessões acolhedoras com clássicos natalícios para toda a família. Zona Pet / Parque canino: Área pensada para que os animais de estimação também façam parte do passeio.

Área pensada para que os animais de estimação também façam parte do passeio. Cenários temáticos para redes sociais: Espaços instagramáveis com cenografia e iluminação especial para fotografias.

Espaços com cenografia e iluminação especial para fotografias. Touro mecânico e mega zona de insufláveis: Muita energia e desafios para os jovens e as crianças.

Muita energia e desafios para os jovens e as crianças. Muitas surpresas diárias: Animação itinerante e atividades dinâmicas ao longo de toda a semana.

A feira vai funcionar de segunda a quinta-feira das 17h às 23 horas; e ainda de sexta-feira a domingo, entre as 16h e as 24 horas.