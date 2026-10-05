ExpoNatal Madeira de 4 a 10 de Dezembro com inscrições já abertas para empresas
A segunda edição da ExpoNatal Madeira realiza-se entre os dias 4 e 10 de Dezembro, no Estádio do Marítimo. Neste momento, já se encontram abertas as inscrições para marcas, produtores, empreendedores e empresas locais que pretendam garantir o seu espaço comercial ou gastronómico na época de maior consumo do ano.
"O nosso objectivo é garantir a melhor montra para as empresas regionais apresentarem e venderem os seus artigos, oferecendo simultaneamente às famílias uma experiência única, com espaços pensados ao pormenor para todas as idades desfrutarem", destaca a organização.
A edição deste ano vai contar com alguns destaques:
- 7 dias de música e atuações ao vivo: Concertos diários, espetáculos e apresentações contínuas em palco.
- Pista de patinagem no gelo ecológico: Uma das grandes novidades da edição para patinar e divertir-se em família.
- Cinema de Natal: Sessões acolhedoras com clássicos natalícios para toda a família.
- Zona Pet / Parque canino: Área pensada para que os animais de estimação também façam parte do passeio.
- Cenários temáticos para redes sociais: Espaços instagramáveis com cenografia e iluminação especial para fotografias.
- Touro mecânico e mega zona de insufláveis: Muita energia e desafios para os jovens e as crianças.
- Muitas surpresas diárias: Animação itinerante e atividades dinâmicas ao longo de toda a semana.
A feira vai funcionar de segunda a quinta-feira das 17h às 23 horas; e ainda de sexta-feira a domingo, entre as 16h e as 24 horas.