Guarda, Castelo Branco e Santarém sob aviso laranja devido trovoadas

Os distritos da Guarda, Castelo Branco e Santarém foram colocados sob aviso laranja pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a partir das 12:00, devido à previsão de trovoadas.

Na Guarda, o aviso vigora até à meia-noite, enquanto em Castelo Branco e Santarém termina às 21:00, de acordo com a mais recente atualização do IPMA.

Sob aviso amarelo, encontram-se os distritos de Bragança e Viseu (entre as 16:00 e a meia-noite), Évora (das 12:00 às 21:00), Vila Real e Aveiro (16:00 -- 00:00), Coimbra e Portalegre (12:00 -- 21:00).

Os avisos são emitidos devido às previsões de chuvas fortes, trovoadas e queda de granizo, com rajadas de vento entre os 70 e os 90 quilómetros por hora.