Flávio Bolsonaro com maioria absoluta com 21,96% das secções de voto contadas

O candidato Flávio Bolsonaro lidera a contagem parcial nas eleições presidenciais brasileiras, com 51,07% dos votos, seguido de Lula da Silva, com 40,82%, quando estão contados os votos em 21,96% das secções de voto.

Depois, bem mais atrás, está o escritor Augusto Cury, com 2,94%, o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado, com 2,38%, e Renan Santos com, 2,27%, que também concorrem às eleições presidenciais no maior país lusófono.

Os primeiros números do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começaram a ser divulgados assim que as urnas fecharam, e revelam ainda apenas 21,96% dos votos já contabilizados, pelo que são apenas uma primeira indicação.

Neste momento, a abstenção na primeira volta das eleições brasileiras é de 19,06% do eleitorado.

As urnas de voto fecharam hoje às 17:00 (21:00 em Lisboa) no Brasil, numas eleições gerais altamente polarizadas entre o Presidente brasileiro, Lula da Silva, e Flávio Bolsonaro, senador e filho mais velho do ex-chefe de Estado Jair Bolsonaro.

Caso nenhum dos candidatos presidenciais obtenha mais de 50% dos votos válidos, os dois mais votados voltam a enfrentar-se numa segunda volta em 25 de outubro.