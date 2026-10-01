"Os portugueses não merecem ter o melhor em coisa alguma"

A irmã mais velha de Cristiano Ronaldo reagiu nas redes sociais à saída do capitão do estágio da Selecção Nacional, defendendo que o jogador "merecia mais respeito" e que a equipa nacional "merecia mais estrutura".

Numa publicação partilhada ainda ontem, Elma Aveiro deixa também críticas ao "jornalismo português", considerando que este "merecia mais competência e menos especulação".

"CR7 merecia mais respeito. A Selecção merecia mais estrutura. O jornalismo português merecia mais competência e menos especulação", escreveu num desabafo em formato estrofes.

A mensagem prossegue com uma crítica mais abrangente aos portugueses, num texto em que afirma: "Não merecem ter o melhor em coisa alguma". A irmã de Ronaldo acusa ainda os portugueses de serem "invejosos, desdenhosos, ignorantes" e afirma que "merecemos voltar à mediocridade que sempre fomos no futebol pré CR7".

A publicação termina com uma mensagem dirigida directamente ao jogador: "Obrigado por tudo CR7! Merecias mais!".

A reacção surgiu poucas horas depois de Cristiano Ronaldo ter abandonado o estágio da Selecção Nacional, em Copenhaga, antes do encontro frente à Dinamarca. O avançado deixou a concentração num avião privado com destino a Madrid, num episódio que está a dominar as primeiras páginas dos jornais desta quinta-feira.

A saída aconteceu depois das declarações de Jorge Jesus na conferência de imprensa, nas quais o seleccionador afirmou, entre outras coisas, que "o estatuto não dá direitos" e que é ele quem decide. Ronaldo terá entendido que as declarações do técnico estavam relacionadas com a situação vivida na Selecção, acabando por deixar o estágio.

O internacional português afirmou, entretanto, que "a seu tempo" dirá "a verdade aos portugueses", deixando em aberto uma explicação pública sobre as razões que estiveram na origem da sua saída.