Federação Portuguesa de Futebol confirma saída de Ronaldo do estágio da Selecção

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) confirmou a saída de Cristiano Ronaldo do estágio da seleção lusa, que prepara os embates com Dinamarca e Noruega, em comunicado, sem apresentar qualquer detalhe ou justificação.

"A FPF informa que o internacional português Cristiano Ronaldo deixou o estágio da seleção nacional, que decorre em Copenhaga", lê-se no comunicado federativo, emitido aproximadamente 40 minutos depois de o avançado ter anunciado a sua decisão, nas suas páginas oficiais nas redes sociais.

Portugal, que lidera o Grupo A4 da Liga das Nações com seis pontos, defronta, na quinta-feira, a Dinamarca, em Copenhaga, às 20:45 locais (19:45 de Lisboa), e vai ser arbitrado pelo ucraniano Mykola Balakin.

"A preparação dos encontros frente à Dinamarca e à Noruega, este último a disputar no Estádio do Dragão, [no Porto] prosseguirá nos termos previstos, com os restantes 24 jogadores convocados. Toda a comitiva mantém o foco absoluto nos próximos compromissos da seleção nacional e na concretização dos objetivos definidos", conclui a FPF.

Cristiano Ronaldo, de 41 anos, é o recordista de jogos (com 234), e golos pela seleção portuguesa (146), tendo capitaneado a equipa das 'quinas' nos triunfos no Campeonato da Europa de 2016 e nas edições de 2019 e 2025 da Liga das Nações.

O antigo avançado de Sporting, Manchester United, Real Madrid e Juventus foi titular na vitória caseira por 1-0 frente ao País de Gales, na primeira jornada do Grupo A4 da Liga das Nações, tendo sido suplente não utilizado no triunfo na visita à Noruega (2-1), no último domingo.

Após este encontro, em Oslo, o futebolista dos sauditas do Al Nassr abandonou o relvado aparentemente insatisfeito, sem se juntar aos companheiros de seleção nos agradecimentos aos adeptos lusos.

Na terça-feira, Ronaldo treinou no ginásio hotel que aloja a seleção, apesar de ter estado no estádio que acolheu o treino.

Após este episódio, o presidente da FPF, Pedro Proença, viajou para a capital dinamarquesa, em detrimento da presença em Ponta Delgada, onde deveria assistir ao jogo da seleção de sub-21 frente a Gibraltar, tendo, hoje, Ronaldo abandonado o estádio, na sequência da conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a Dinamarca, do selecionador Jorge Jesus.

O técnico limitou as suas respostas a apenas duas perguntas sobre o capitão de equipa, negando a existência de qualquer caso, admitindo a insatisfação do jogador, por ter feito exercícios de aquecimento no jogo frente à Noruega, sem, no entanto, ter sido utilizado.

"O Ronaldo não se recusou a treinar. Isso era impossível. Hoje vai treinar", disse Jorge Jesus, na referida conferência de imprensa.

Jesus recorreu ao "estatuto" de Ronaldo para admitir um eventual erro, antes de anunciar a titularidade de Gonçalo Ramos no jogo de quinta-feira, sem se comprometer com a utilização de Ronaldo.

"Em princípio, é o Gonçalo Ramos que vai jogar. O Ronaldo não sei se entrar ou não. Não sei o que vai acontecer amanhã [quinta-feira] no jogo. Se eu precisar, ele entra, se eu não precisar, ele não entra", concluiu.