Jesus recusa abordar caso Ronaldo antes do jogo com Dinamarca

O selecionador Jorge Jesus recusou hoje abordar o caso relacionado com o madeirense Cristiano Ronaldo, e afirmou que o foco está no duelo com a Dinamarca, da Liga das Nações de futebol, referindo que "existe tempo para falar".

Nas habituais entrevistas rápidas antes dos jogos no relvado, Jorge Jesus anunciou o 'onze' de Portugal para o jogo com a Dinamarca, da terceira jornada do Grupo A4 da Liga das Nações, mas recusou falar sobre Ronaldo.

"O importante agora é focar neste jogo, depois é focar no jogo do Dragão, depois temos tempo de falar sobre isso. Neste momento é um assunto encerrado, neste momento é o jogo", disse em declarações à RTP.

O médio Rúben Neves também esteve no relvado, mas seguiu o mesmo caminho do selecionador.

"Nós somos todos muito profissionais. Estamos muito focados no jogo, haverá tempo para falar sobre esses assuntos, hoje estamos focados no jogo da Dinamarca", frisou.

Na quarta-feira, o capitão Cristiano Ronaldo abandonou, por decisão própria, o estágio de Portugal em Copenhaga, pouco depois de ter voltado a ser tema dominante na conferência de imprensa do selecionador Jorge Jesus.

Em Oslo, no último domingo, Ronaldo não saiu do banco frente à Noruega, apesar de ter estado a aquecer grande parte da segunda parte, e abandonou o relvado insatisfeito logo após o apito final, tendo falhado todos os treinos que se seguiram.

Nas suas redes sociais, Ronaldo confirmou ter falado com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, antes de abandonar o estágio, deixando a garantia de que "a seu tempo" dirá "a verdade a todos os portugueses sobre as razões que motivaram" a decisão de abandonar a comitiva.

A FPF confirmou, sem adiantar qualquer explicação, a saída do jogador que tem um recorde mundial de 234 internacionalizações, além de 146 golos pela seleção principal de Portugal, com a qual conquistou o Euro2016 e as Ligas das Nações de 2019 e 2025.

O jogo entre Dinamarca e Portugal está marcado para hoje, às 20:45 locais (19:45 de Lisboa), no Estádio Parken, e vai ser arbitrado pelo ucraniano Mykola Balakin.