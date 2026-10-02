Miguel Albuquerque lamenta morte de Paulo Santos

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, manifestou hoje pesar pela morte de Paulo Santos, que exerceu funções como Director Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural durante um dos seus Governos.

Numa publicação partilhada nas redes sociais, Miguel Albuquerque recordou Paulo Santos como uma pessoa marcada pelo profissionalismo, dedicação e sentido de serviço público, destacando o seu contributo para o desenvolvimento da agricultura e do mundo rural da Madeira.

"Foi com profunda tristeza que recebi a notícia do falecimento de Paulo Santos, que tive a honra de ter como Director Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural no meu Governo", escreveu.

Miguel Albuquerque recordou ainda o percurso profissional do antigo responsável, salientando o seu "profissionalismo, dedicação e sentido de serviço público".

"Guardo a memória de um homem de trabalho, de carácter e de grande compromisso com a nossa Região", acrescentou.

Na mesma mensagem, o presidente do Governo Regional deixou uma palavra à família e aos amigos de Paulo Santos, apresentando "as mais sentidas condolências" a todos os que com ele privaram, "neste momento de profunda dor".