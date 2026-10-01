Mais 20 casas do PRR entregues hoje em Câmara de Lobos

Mais 20 habitações construídas ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) serão entregues hoje, em Câmara de Lobos. As casas integram o Complexo Habitacional Lobos Living, resultado de um investimento de cerca de 4,94 milhões de euros (com IVA incluído).

Construído a custos controlados num terreno situado na Ribeira do Alforra, na freguesia e concelho de Câmara de Lobos, o empreendimento é composto por quatro apartamentos T1, 12 unidades T2 e quatro T3. As habitações estão equipadas com bombas de calor e dispõem ainda de estacionamento coberto e arrecadação privativa.

Mas há mais a ter em conta na agenda desta quinta-feira, 1 de Outubro, Dia Mundial da Música, Dia Internacional do Café e Dia Nacional da Água.

Agenda

09h00 - Sessão plenária na Assembleia Legislativa Regional.

9h30 – reunião semanal da Câmara Municipal do Funchal, nos Paços do Concelho.

10h00 - o Representante da República recebe a embaixadora da Ucrânia em Portugal, Maryna Mykhailenko, no Palácio de São Lourenço. Pelas 15 horas será recebida por Rubina Leal, presidente do parlamento madeirense.

10h00 - apresentação do livro 'Obras Adaptadas para Cordofones Madeirenses', de Victor Teixeira, Pedro Gonçalves e Lara Nunes, no Salão Nobre do Conservatório.

11h15 - assinatura do protocolo de cooperação no âmbito do programa Parlamento Sénior, entre a Assembleia Legislativa da Madeira e a Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, na Sala Rosa da Assembleia Legislativa da Madeira.

11h15 - conferência de imprensa do Sindicato dos Professores da Madeira, junto à Escola EB1/PE e Creche da Nazaré.

11h30 - conferência de imprensa promovida pela UMAR, no âmbito do Dia Internacional da Pessoa Idosa, na sede da organização.

14h30 - reunião da 7.ª Comissão Especializada Permanente de Inclusão Social e Juventude da Assembleia Legislativa da Madeira.

15h00 - concerto pedagógico comemorativo do Dia Mundial da Música, promovido pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e a Direcção Regional de Educação, no auditório da Casa da Cultura de Câmara de Lobos.

15h30 - reunião da 3.ª Comissão Especializada Permanente do Ambiente, Clima e Recursos Naturais da Assembleia Legislativa da Madeira.

17h00 - Dia da Integridade e Anticorrupção, promovido pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação, pelo Ministério da Justiça e pelo Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC) é assinalado com duas palestras na Região, na Escola Secundária Francisco Franco.

18h00 - o PCP promove um novo buzinão contra o aumento dos combustíveis.

PCP promove buzinão contra aumento dos combustíveis no Funchal Protesto está marcado para 1 de outubro, às 18h00, na entrada Leste do Funchal, na saída para a Boa Nova Tânia Cova , 28 Setembro 2026 - 16:56

19h00 – arranque da XXXIX Edição da Festa da Maçã, no Largo Conselheiro Aires de Ornelas, na Camacha.

19h45 - abertura da II Mostra Colours in the Dark, um projecto dedicado à exploração da luz enquanto matéria artística, no Jardim de Santa Luzia.

Efemérides

1869 - A Áustria edita os primeiros postais ilustrados.

1908 - O Ford T, primeiro automóvel produzido em série, começa a ser vendido nos Estados Unidos.

1927 - É lançada a revista Vogue, editada pela Aillaud e Bertrand.

1936 - Guerra Civil de Espanha. O líder da revolta antidemocrática, Francisco Franco, é nomeado Chefe de Estado.

1949 - Mao Tse Tung proclama a República Popular da China.

1958 - Entrada em funcionamento da NASA - Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço dos Estados Unidos.

Foto Shutterstock

1969 - O Concorde atravessa a barreira do som pela primeira vez.

1977 - O jogador de futebol brasileiro Pelé abandona a prática da modalidade.

1982 - A vitória do Partido Democrata Cristão na República Federal Alemã leva Helmut Kohl a chanceler, sucedendo ao social-democrata Helmut Schmidt.

1989 - A atleta portuguesa Rosa Mota vence a primeira minimaratona feminina de Tóquio.

Em 1988, Rosa Mota venceu a maratona nos Jogos Olímpicos, na Coreia do Sul., Foto Arquivo

1995 - Eleições legislativas garantem a vitória do Partido Socialista, com 43,76 por centos dos votos, seguido do PSD com 34,12 por cento. António Guterres é nomeado primeiro-ministro.

1999 - O líder timorense Xanana Gusmão é recebido em Lisboa com honras de Chefe de Estado, no aeroporto militar de Figo Maduro, pelo Presidente da República, Jorge Sampaio, pelo presidente da Assembleia da República, Almeida Santos, pelo primeiro-ministro, António Guterres, e outras individualidades do Estado português.

2001 - Atentado suicida no parlamento do estado indiano de Caxemira causa a morte de 29 pessoas e mais de 40 feridos.

2004 - José Sócrates é eleito secretário-geral do PS no XIV Congresso Nacional do partido, em Guimarães.- O Governo espanhol aprova um projeto de lei que permite o casamento e a adoção de crianças por casais homossexuais.

Foto Arquivo/DR

2005 - A explosão de seis bombas com poucos minutos de intervalo em três restaurantes repletos de turistas nas estâncias balneares de Jimbaran e de Kuta, em Bali, Indonésia, causa 26 mortos e mais de 120 feridos.

2014 - Milhares de pessoas juntam-se às manifestações em prol do sufrágio universal em Hong Kong aproveitando o feriado do Dia Nacional da China. Os estudantes fazem um ultimato ao chefe do Executivo, exigindo a sua demissão, mas CY Leung recusa.

2015 - Cabo Verde torna obrigatório o novo Acordo Ortográfico da língua portuguesa.

2024 - Mark Rutte, 57 anos, ex-primeiro-ministro dos Países Baixos, toma posse como secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).

Foto DR

Pensamento do dia