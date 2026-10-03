Canto do Muro escapa à demolição é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Três milhões de euros, para reforço estrutural e reabilitação dos blocos I e II do bairro, evitam a demolição que chegou a ser anunciada. Câmara do Funchal quer manter os 32 fogos.

Redes sociais atraem para o perigo é outro dos destaques. Interdição não trava dezenas de turistas em busca de uma foto na Cascata dos Anjos.

Para ler ainda nesta edição a história do homem das finanças e dos ralis. Paulo Fontes foi secretário regional em vários governos mas nunca abandonou a paixão pelo desporto motorizado.

Nota também para o jornalista madeirense que apresenta ‘Contas Certas’ com Centeno.

E, por fim, revista percorre século e meio de história.

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