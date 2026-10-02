Drones russos atacam subestação elétrica na região de Kiev

A Rússia atacou com drones uma subestação elétrica na região de Kiev, durante a noite, informou hoje o Ministério da Defesa russo depois do Kremlin ter rejeitado uma possível trégua energética com a Ucrânia.

A subestação de Kiev fornece eletricidade às instalações industriais militares na capital da Ucrânia e arredores, segundo o comunicado militar russo.

Kiev tem sido alvo de bombardeamentos diários desde 22 de setembro, dois dias depois de Moscovo ter sido atingida, durante as eleições parlamentares, pelo maior ataque com drones e mísseis de toda a guerra.

Por esse motivo, o Presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que Moscovo rejeita o retomar das negociações de paz mediadas pelos Estados Unidos, um compromisso assumido quando enviados da Casa Branca visitaram as duas capitais.

Em particular, as forças armadas russas intensificaram os seus ataques nas últimas semanas contra instalações e centros de dados de empresas de telecomunicações ucranianas.