Ponte do Porto Novo inaugurada há 35 anos em ambiente de festa

Foi num ambiente de autêntica festa que, há 35 anos, decorreu a inauguração da Ponte do Porto Novo, que veio encurtar distâncias entre Santa Cruz e o Funchal. Alberto João Jardim reforçou que a cerimónia era “resposta dirigida àqueles que lá fora sempre nos fizeram mal, porém aqui se dirigindo em avidez de domínios intrometidos e inaceitáveis”.

Este era, à época, o maior viaduto existente na Madeira, com uma extensão de 1.149 metros: 360 metros de viaduto e 789 metros de acessos. Uma considerável moldura humana esperava pela chegada do presidente do Governo Regional e fez questão de o acompanhar ao longo do percurso. A eles juntou-se a Banda de Música de Santa Cruz e ainda todos os elementos do executivo de Jardim.

Ao invés de discursar de improviso, como era hábito, ‘sacou’ de uma intervenção escrita em quatro páginas que trazia no bolso. Alberto João Jardim exprimiu o seu contentamento pelo facto de estar a presidir à inauguração de “uma obra bem importante e tecnicamente espectacular que as actuais condições de estabilidade e de solidariedade nacional ajudam a propiciar”.