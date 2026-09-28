PS questiona secretária da Educação sobre falta de professores e manuais

O PS vai pedir a audição parlamentar da secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia para esclarecer a falta de professores em algumas escolas e os atrasos na entrega de manuais digitais no arranque do ano lectivo.

O requerimento será entregue esta segunda-feira na Assembleia Legislativa da Madeira, anunciou Célia Pessegueiro, numa conferência de imprensa realizada junto à Escola Secundária Francisco Franco.

A presidente do PS-Madeira afirma que continuam a existir escolas e disciplinas sem docentes colocados e que faltam professores para assegurar substituições, situação que, segundo disse, está a deixar alunos sem algumas aulas.

“Esta é uma informação que a Secretaria tem vindo a negar, mas que o Sindicato tem de fonte segura e que nós também fomos recolhendo”, afirmou Célia Pessegueiro, defendendo que a situação deve ser esclarecida pela secretária regional Elsa Fernandes.

Os socialistas querem também explicações sobre os atrasos na disponibilização dos manuais digitais. De acordo com Célia Pessegueiro, apesar de as aulas já terem começado, há alunos que apenas deverão receber o computador ou o tablet ao longo desta semana.

Foto PS-Madeira

Estamos a falar de uma semana de aulas que tem de ser improvisada e trabalhada pelos professores com recurso a fotocópias e a projecção, para poderem garantir as aulas.

A dirigente socialista critica ainda o facto de, segundo o PS, caber às escolas e aos professores assegurar tarefas de formatação e actualização dos equipamentos antes da sua entrega aos alunos.

Célia Pessegueiro considera que este trabalho, somado à burocracia habitual do início do ano lectivo, contribui para atrasar a entrega dos equipamentos e dos manuais digitais por uma ou duas semanas.

Your browser does not support the audio element. Declarações de Célia Pessegueiro

O pedido de audição surge também depois de o PS ter solicitado por escrito informações sobre várias matérias relacionadas com a Educação. Segundo os socialistas, a secretária regional terá indicado que as respostas apenas seriam dadas no final de Outubro.

O partido considera que não deve esperar mais um mês pelos esclarecimentos e pretende, por isso, ouvir Elsa Fernandes na Comissão de Educação do Parlamento madeirense.