PS vê "reviravolta histórica" do PSD quanto à taxa turística no Funchal

O PS votou esta quinta-feira favoravelmente a duplicação da taxa turística do Funchal, mas aproveitou a decisão para acusar o PSD de protagonizar uma “reviravolta partidária histórica” numa matéria que, quando os socialistas governavam a Câmara, mereceu a oposição dos social-democratas.

Rui Caetano, vereador do PS no Executivo municipal, recordou, no final da reunião camarária, que a proposta socialista para a criação de uma taxa turística foi anteriormente chumbada, alegando que o PSD argumentava então que seria uma “taxa predadora”, capaz de prejudicar o destino turístico e setores como os transportes e a restauração.

“A verdade é que, quando o PSD ganhou a Câmara, criou a taxa turística e este Executivo novo, também do PSD, não só continuou com a taxa, como duplica o valor da taxa”, apontou.

Apesar da crítica política, Rui Caetano deixou claro que os socialistas concordam com o aumento agora aprovado. “Nós concordamos com a duplicação do valor da taxa, porque consideramos que é preciso que esta pressão turística seja também sustentada, em parte, pelo turista. Não é isso que está em questão”, vincou.

Para o vereador, o que está em causa é, por um lado, a mudança de posição do PSD e, por outro, a utilização que o Município fará das receitas adicionais. Rui Caetano estima que a receita associada à taxa, que rondou os 14 milhões de euros, possa aproximar-se dos 30 milhões com a duplicação do valor cobrado.

“É preciso agora que este valor (...) venha trazer efeitos positivos para a cidade do Funchal”, defendeu, apontando como prioridades a limpeza, os transportes, a mobilidade, o estacionamento e o trânsito. “Caso contrário, é para perguntar o que é que vão fazer com a taxa turística”, acrescentou.

Rui Caetano deixou, de resto, críticas à aplicação das receitas arrecadadas até agora, considerando que não existem provas suficientes de que a taxa turística esteja a contribuir para melhorar a qualidade de vida dos residentes.

"Basta ver", e enumerou: "as estradas estão todas esburacadas, há problemas com a limpeza, o problema do trânsito não foi resolvido, o caso dos estacionamentos não foi resolvido", enumerou.

Na leitura do vereador socialista, “a taxa turística chega aos cofres da Câmara, mas depois, na prática, no concreto, a gente quase nada vê com efeitos dessa taxa turística”.