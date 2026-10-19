Isabel Góis de regresso à Selecção Nacional de andebol

Sandra Fernandes, seleccionadora nacional, convocou 18 jogadoras para o estágio da Selecção Nacional A feminina, que decorre na Maia entre hoje e 24 de Outubro, estágio que inclui dois jogos de preparação com a Guiné.

Para este segundo momento de preparação, a timoneira da equipa de Portugal apostou da continuidade de grande parte do grupo, mantendo 16 dos 18 nomes em relação ao estágio realizado no mês de Setembro. Contudo, a lista traz duas novidades: o regresso de Isabel Góis, guarda-redes do CSM Lasi 2020, da Roménia, e a estreia de Bianca Lima, lateral esquerda de 18 anos do ABC de Braga. Entra ainda Clementine Silva, central do Clermont Auvergne, de França, que tinha sido convocada para o estágio anterior, mas acabou por não estar presente por lesão.