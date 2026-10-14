Madeira Andebol SAD defronta italianas do SSV Brixen Sudtirol

O Madeira Andebol SAD vai defrontar na 3.ª eliminatória, da EHF European Cup, a formação italiana do SSV Brixen Sudtirol, assim ditou o sorteio realizado esta manhã na sede da Federação Europeia da modalidade.

O primeiro encontro será no reduto das italianas nos dias 7 ou 8 de Novembro, com a 2.ª mão, marcada para o Funchal, nos dias 14 ou 15 de Novembro. Uma eliminatória que se repete entre estas duas formações para esta competição.

Na temporada 2022/2023, o Madeira Andebol SAD foi a Itália vencer por 31-21 e no Funchal voltou a ganhar por 25-22.