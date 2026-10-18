Espanha, Dinamarca e Alemanha na luta pelo título europeu de andebol de praia

Estão encontros os finalistas da edição de 2026 da Taça dos Campeões da Europa de Andebol de Praia – EHF Beach Handball Chmapions Cup.

Numa manhã marcada pela chuva, a praia do Cabeço, no Porto Santo teve grandes lutas no que concerne ao carimbar do passaporte para as grandes finais de logo à tarde.

Na prova masculina os campeões de 2025, os portugueses do Nazaré BHT ficaram pelo caminho ao perderem na primeira meia-final diante dos alemães 12 Monkeys Koln BHC, num duelo emocionante e cujos parciais foram de 19-18 e 23-18. Já no outro encontro e com nova presença portuguesa, a decisão rumo à final foi encontrada apenas no ‘shoot out’.

Os portugueses do GRD Leça-Spar perderam o primeiro período no confronto com os dinamarqueses do Aarhus Beach por 16-17, mas viriam a vencer o segundo por 20-19, o que obrigou ao confronto entre jogador/guarda-redes no denominado ‘shoot out’, onde aqui a alegria ficou no lado dos dinamarqueses ao vencer por 9-8.

Pelas 15 horas 12 Monkeys Koln BHC e Aarhus Beach irão discutir o título de campeão da Europa de clubes.

Duelo 100% espanhol no feminino

Quanto ao troféu da edição deste ano nos femininos, serão jogado entre as campeãs de 2025, as espanholas da Fundación Fomento Y Deporte CBMP Ciudad de Málaga e as suas colegas de país e estreantes na Taça dos Campeões da Europa de Andebol de Praia, o Club Handbol Xábia. As campeãs derrotaram nas meias-finais as húngaras do Red Velvet BHC-Bomba por 2-0 (21-12 e 18-17) enquanto o Xábia veio a derrota as finalistas vencidas de 2025 as portuguesas do GRD Leça – Love Tiles, por 20-12 e 22-16.

A luta pelo ouro feminino tem início marcado para as 16 horas.