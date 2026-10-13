Andebol do Marítimo no 'top 10' da Federação Europeia

A poucas horas de mais um encontro para a EHF European League, uma consulta aos dados estatísticos da Federação Europeia de Andebol, coloca ao fim de duas jornadas realizadas, a formação do Marítimo da Madeira Andebol, SAD num lugar de referência, numa lista de 29 emblemas europeus.

Do ponto de vista colectivo, os madeirenses ocupam o 6.º lugar em termos de golos marcados e sofridos, registando total de 106 marcados e 70 golos sofridos.

O Limoges, conjunto francês que está no mesmo grupo B, é 2.º com 110 golos apontados e 77 sofridos.

Em termos individuais, o maritimista Délcio Pina, também surge bem colocado com 17 golos, ocupando o 6.º lugar de uma lista de 29 atletas. Guojonssson com 15 golos, andebolísta do FH HafnarfJordur, que hoje vai estar no Pavilhão de Santo António, é o seu melhor marcador ocupando o 12.º lugar na tabela.