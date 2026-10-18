Estreia de ouro do Club Handbol Xábia no andebol de praia europeu

Estreia de ouro da formação espanhola do Club Handbol Xábia nesta edição da Taça dos Campeões da Europa de Andebol de Praia em masculinos – EHF Beach Handball Champions Cup.

Apoiadas pelo público que encheu o campo principal do evento que realiza-se no Porto Santo pelo quinto ano consecutivo, e numa final 100% espanhola e diante das detentoras do troféu, em 2025, a Fundación Fomento Y Deporte CBMP Ciudad de Málaga, a jovem equipa do Xábia venceu, esta tarde com toda a justiça, por 2-0. No primeiro período as campeãs de 2025 ainda deram luta mas viriam a perder por 20-16. Já no segundo parcial e com Paula Quiles Vera a brilhar na baliza, o Xábia veio a triunfar por uns claros 22-10, festejando assim o tão desejado título de campeãs da Europa de clubes.

Já no jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares na prova feminina as portuguesas do GRD Leça – Love Tiles, vice-campeão em 2025 viriam a ser ‘dominadas’ pelas húngaras do do Red Velvet BHC-Bomba que assim ficaram com o bronze, após um justo triunfo por 2-0, pelos parciais de 22-16 e 24-22.