Santa Cruz solicita ao Chega retirada de propaganda dos postes de iluminação

A Câmara Municipal de Santa Cruz solicitou ao Chega Madeira a retirada da propaganda política colocada nos postes de iluminação pública do concelho, alegando que os cartazes estão a dificultar a instalação das iluminações de Natal.

Num ofício dirigido a Hugo Nunes, datado desta sexta-feira, 16 de Outubro, assinado pela presidente da Câmara, Élia Acensão explica que a presença dos cartazes cria constrangimentos aos trabalhos de montagem e constitui uma "barreira visual ao efeito que se pretende" com a decoração natalícia.

Élia Ascensão esclarece que o pedido não coloca em causa a liberdade partidária ou de comunicação com a população, apelando à compreensão do partido.

A presidente da autarquia sublinha, ainda, a importância das festividades natalícias para os madeirenses, considerando que as iluminações e os quadros decorativos desempenham um papel relevante na vivência desta época do ano.